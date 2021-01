Vaccino Covid, la gaffe del Tg 3 spiazza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ennesima gaffe nel mondo dell’informazione, questa volta a finire nel mirino del web il Tg 3 sul tema dei vaccini. Ma cosa è successo? In queste ultime settimane l’universo dei telegiornali è protagonista indiscusso nelle pagine web che si occupano di trash e gaffe in Tv. Dal Tg 1 a Sky Tg 24 nessuno è immune dall’ironia del web e questa volta tocca alla rete di Franco Di Mare finire sotto accusa per l’ennesimo scivolone sul Vaccino anti Covid-19. Molti giornalista stanno dimostrando estrema difficoltà sul tema vaccini e in particolare nel pronunciare il verbo vaccinare. LEGGI ANCHE>> Tg La7, Paolini dopo la condanna torna a disturbare Paolo Celata LEGGI ANCHE>>> Gianni Morandi, l’esilarante gaffe è sotto gli occhi di tutti gaffe al Tg 3, ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ennesimanel mondo dell’informazione, questa volta a finire nel mirino del web il Tg 3 sul tema dei vaccini. Ma cosa è successo? In queste ultime settimane l’universo dei telegiornali è protagonista indiscusso nelle pagine web che si occupano di trash ein Tv. Dal Tg 1 a Sky Tg 24 nessuno è immune dall’ironia del web e questa volta tocca alla rete di Franco Di Mare finire sotto accusa per l’ennesimo scivolone sulanti-19. Molti giornalista stanno dimostrando estrema difficoltà sul tema vaccini e in particolare nel pronunciare il verbo vaccinare. LEGGI ANCHE>> Tg La7, Paolini dopo la condanna torna a disturbare Paolo Celata LEGGI ANCHE>>> Gianni Morandi, l’esilaranteè sotto gli occhi di tuttial Tg 3, ...

