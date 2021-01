Tommaso Zorzi, parla l’“ex fidanzato ”Kevin: «Ecco come ci siamo conosciuti. Non sono innamorato» (Di lunedì 25 gennaio 2021) A “Live Non è la D’Urso” Kevin, il ragazzo che ha raccontato di avere avuto una relazione con Tommaso Zorzi fino a poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Kevin ha fatto sapere a Barbara D’Urso e i suoi ospiti come ha conosciuto Tommaso Zorzi, uno degli indiscussi protagonisti del Grande Fratello Vip: “Non mi ritengo fidanzato, è un parolone – ha raccontato – ci siamo visti per circa due settimane prima che entrasse nella casa. L’ho conosciuto tramite un amico comune, ma all’inizio non mi piaceva, anche per come si mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e ci siamo visti subito. Ne parlo perché un altro ragazzo, Luca Vismara, ha detto di essere stato il suo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021) A “Live Non è la D’Urso”, il ragazzo che ha raccontato di avere avuto una relazione confino a poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.ha fatto sapere a Barbara D’Urso e i suoi ospitiha conosciuto, uno degli indiscussi protagonisti del Grande Fratello Vip: “Non mi ritengo, è un parolone – ha raccontato – civisti per circa due settimane prima che entrasse nella casa. L’ho conosciuto tramite un amico comune, ma all’inizio non mi piaceva, anche persi mostrava sui social. Poi abbiamo cominciato a sentirci e civisti subito. Ne parlo perché un altro ragazzo, Luca Vismara, ha detto di essere stato il suo ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - itsdreena : Sì, alcuni di voi troveranno proprio tutto tutto e per alcuni di voi intendo Tommaso Zorzi e Francesco Oppini - stravozt : RT @Alice42115393: Fatemi capire: Luca Vismara dice di aver frequentato Tommaso prima di entrare in casa; questo viene sbugiardato da un t… -