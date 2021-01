Tokyo 2021: le Olimpiadi rischiano di saltare definitivamente (Di lunedì 25 gennaio 2021) In programma dal 23 luglio all’8 agosto, le Olimpiadi tornano ad essere un tema dibattuto dopo che un articolo del Times, citando fonti interne al governo giapponese, ha divulgato l’intenzione di annullarle. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il governo nipponico hanno smentito in modo categorico l’ipotesi del quotidiano inglese. “Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma l’opinione diffusa è che sia troppo complicato, e personalmente non credo che si faranno” sono le parole che il Times ha attribuito ad un autorevole membro della coalizione di governo. L’obiettivo sarebbe dunque quello di concentrare gli sforzi sulla prossima candidatura, ovvero i Giochi del 2032 (nel 2024 si terranno a Parigi e nel 2028 a Los Angeles). “Nulla di vero nell’ipotesi di annullamento” Un membro del governo, Manabu Sakai, ha smentito quanto riportato dal Times. E Yuriko Koike, ... Leggi su newsagent (Di lunedì 25 gennaio 2021) In programma dal 23 luglio all’8 agosto, letornano ad essere un tema dibattuto dopo che un articolo del Times, citando fonti interne al governo giapponese, ha divulgato l’intenzione di annullarle. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il governo nipponico hanno smentito in modo categorico l’ipotesi del quotidiano inglese. “Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma l’opinione diffusa è che sia troppo complicato, e personalmente non credo che si faranno” sono le parole che il Times ha attribuito ad un autorevole membro della coalizione di governo. L’obiettivo sarebbe dunque quello di concentrare gli sforzi sulla prossima candidatura, ovvero i Giochi del 2032 (nel 2024 si terranno a Parigi e nel 2028 a Los Angeles). “Nulla di vero nell’ipotesi di annullamento” Un membro del governo, Manabu Sakai, ha smentito quanto riportato dal Times. E Yuriko Koike, ...

