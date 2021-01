The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith nel ruolo di protagonista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo l’annuncio ufficiale di Netflix sulla serie prequel, The Witcher: Blood Origin, arriva anche la conferma dell’ingresso nel cast di Jodie Turner-Smith. Netflix annuncia che l’attrice Jodie Turner-Smith ricoprirà il ruolo di protagonista in The Witcher: Blood Origin; una serie live-action in sei episodi, prequel della già molto apprezzata serie fantasy The Witcher. L’ingresso nel cast di Jodie Turner-Smith, attrice britannica famosa per The Last Ship, Mad Dogs e True Blood, rappresenta la prima grande notizia da quando la serie limitata è stata annunciata per la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo l’annuncio ufficiale di Netflix sulla serie prequel, The, arriva anche la conferma dell’ingresso nel cast di. Netflix annuncia che l’attricericoprirà ildiin The; una serie live-action in sei episodi, prequel della già molto apprezzata serie fantasy The. L’ingresso nel cast di, attrice britannica famosa per The Last Ship, Mad Dogs e True, rappresenta la prima grande notizia da quando la serie limitata è stata annunciata per la ...

NetflixIT : Jodie Turner-Smith sarà Éile nella serie The Witcher: Blood Origin, il prequel ambientato 1200 anni prima del mondo… - yoonieisbby : Ah ma il tizio che ha fatto The Witcher è l'attore di Superman... cosa fanno le parrucche!! - IGNitalia : #TheWitcher Blood Origin è una serie TV ambientata 1200 anni prima di quella principale e non ha ancora una data d'… - GamingTalker : The Witcher Blood Origin, Jodie Turner-Smith interpreterà il personaggio di Éile - Parole_a_Colori : RT @NetflixIT: Jodie Turner-Smith sarà Éile nella serie The Witcher: Blood Origin, il prequel ambientato 1200 anni prima del mondo di The W… -