"Teo ma perché non vai a fare in cu*o?": le parole di Mara Venier (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mara Venier e Teo Mammucari. Amici oggi ma ex nemici? Probabilmente no, l'amicizia è anche "litigarella". Fatto sta che ieri, domenica 24 gennaio, durante la puntata di Domenica In, la "zia Mara" ha ospitato Teo e i due si sono divertiti a ricordare quando erano entrambi giudici a Tu Si Que Vales. Sembra passata un'era geologica perché da allora Mara ha fatto in tempo a ridiventare "una cosa sola" con Domenica In ma fatto sta che i due hanno accompagnato Maria De Filippi e lo hanno fatto a suon di battibecchi. "Teo, ma perché non vai a fare in cu*o, eh? Non è che il pubblico ti ama moltissimo quando continui a offendermi", le parole di Mara mentre stizzita abbandona lo studio in un vecchio filmato proprio del talent ...

