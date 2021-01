Sgombero dei senzatetto all'ex Piccola: lo scalo sarà abbattuto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lecco, 25 gennaio 2021 " L' ex scalo merci ferroviario della Piccola di Lecco è stato sgomberato . Verrà abbattuto e riqualificato per diventare un polo culturale . I lavori sono già cominciati. ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lecco, 25 gennaio 2021 " L' exmerci ferroviario delladi Lecco è stato sgomberato . Verràe riqualificato per diventare un polo culturale . I lavori sono già cominciati. ...

Lecco, 25 gennaio 2021 – L'ex scalo merci ferroviario della Piccola di Lecco è stato sgomberato. Verrà abbattuto e riqualificato ... oltre che luogo di degrado e spaccio. Nessuno dei clochard dovrebbe ...

Clochard intrappolato sulla banchina del Tevere: le immagini del salvataggio dei vigili del fuoco

Stamattina i vigili del fuoco hanno salvato un senzatetto rimasto intrappolato sulla banchina del Tevere a causa della piena per il maltempo.

Stamattina i vigili del fuoco hanno salvato un senzatetto rimasto intrappolato sulla banchina del Tevere a causa della piena per il maltempo.