Sci di fondo | Coppa del Mondo Falun 2021 | programma | orari | tv Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tornerà anche l’Italia nel weekend di, con ladeldi sci diche fa tappa in Svezia per una tre giorni che arriva dopo le scintille di Lahti, in cui la Norvegia ha dominato e Alexander Bolshunov ha semplicemente perso la testa. Si comincia già di venerdì, con la più classica delle accoppiate 10-15 km a tecnica libera, per poi proseguire il giorno dopo con una mass start che precederà l’atto finale, quello dedicato alle due gare sprint. Terra da sempre avara di soddisfazioni per i colori italiani, tranne rari casi, potrebbe vedere l’arrivo del terzo podio per uno tra Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani (o, volendo, entrambi): si tratterebbe in questo caso di una prima volta per il contingente azzurro. Un weekend da vivere ancor più intensamente, anche perché ci sono tre settimane tra ...