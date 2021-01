Sci alpino | Coppa del Mondo Chamonix 2021 | programma | orari | tv | streaming Previsti 2 slalom maschili

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladeldi scimaschile dedica due giorni di gare ai pali stretti: sabato 30 e domenica 31 sulle nevi transalpine di, si disputeranno due, sempre con prima manche alle ore 09.30 e seconda con inversione dei migliori trenta alle ore 12.30. Tutte le gare delladeldi scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.DEL ...