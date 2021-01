Sarzana, postina trovata morta sulla spiaggia: il giallo dello scooter finito nel fosso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il mezzo di Elisa Bongiorni recuperato in un canale. E a monte gli investigatori hanno scoperto un guard-rail divelto Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il mezzo di Elisa Bongiorni recuperato in un canale. E a monte gli investigatori hanno scoperto un guard-rail divelto

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Sarzana, postina trovata morta sulla spiaggia: il giallo dello scooter finito nel fosso… - ilgattonaccio : RT @qn_lanazione: Postina ritrovata in mare, forse è una vittima del maltempo #Carrara #Sarzana - MaxBraz1 : RT @qn_lanazione: Postina ritrovata in mare, forse è una vittima del maltempo #Carrara #Sarzana - qn_lanazione : Postina ritrovata in mare, forse è una vittima del maltempo #Carrara #Sarzana - serenel14278447 : RT @repubblica: E' di una postina di Sarzana il corpo della donna trovato sulla spiaggia a Marina di Carrara -

Ultime Notizie dalla rete : Sarzana postina Sarzana, postina trovata morta sulla spiaggia: il giallo dello scooter finito nel fosso Il Secolo XIX Sarzana, postina trovata morta sulla spiaggia: il giallo dello scooter finito nel fosso

Il mezzo di Elisa Bongiorni recuperato in un canale. E a monte gli investigatori hanno scoperto un guard-rail divelto ...

Marina di Carrara, identificata la donna trovata morta in spiaggia: una postina di 50 anni

Da un primo esame esterno del cadavere, così avevano fatto sapere gli investigatori poche ore dopo il ritrovamento, sembra che non vi siano ferite che possano destare sospetti ma al momento non viene ...

Il mezzo di Elisa Bongiorni recuperato in un canale. E a monte gli investigatori hanno scoperto un guard-rail divelto ...Da un primo esame esterno del cadavere, così avevano fatto sapere gli investigatori poche ore dopo il ritrovamento, sembra che non vi siano ferite che possano destare sospetti ma al momento non viene ...