Roberta Siragusa | arrestato il fidanzato

Il fidanzato di Roberta Siragusa, la giovane ritrovata morta in un burrone la notte tra sabato e domenica, è stato arrestato. Ieri mattina all'alba, il giovane si era recato in caserma a Termini Imerese e aveva condotto le forze dell'ordine nel luogo in cui si trovava il cadavere. Secondo le primissime indiscrezioni, si era detto che il ragazzo avesse confessato l'omicidio. Ma, poche ore dopo, l'avvocato del giovane aveva smentito: "Il mio assistito non ha confessato, è innocente", aggiungendo anche il giovane non fosse neppure indagato: "Non ho ricevuto notizia alcuna circa la sua iscrizione nel registro degli indagati", avrebbe detto. Ma questa mattina, per il giovane, sono scattate le manette: il giovane è accusato di omicidio volontario. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i genitori di ...

