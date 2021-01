Regeni, Mattarella: “Ci aspettiamo una piena e adeguata risposta dalle autorità egiziane. Assicurare alla giustizia i responsabili” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia”. Sono rivolte in direzione Il Cairo le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del quinto anniversario della sparizione di Giulio Regeni, torturato e ucciso nei nove giorni tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016 nella capitale egiziana. Dichiarazioni, quelle del Capo dello Stato, che spingono l’azione dei pm romani, che per l’omicidio del ricercatore di Fiumicello hanno chiesto il rinvio a giudizio per quattro agenti della National Security di Abdel Fattah al-Sisi, e delle istituzioni italiane che più volte hanno denunciato la mancanza di collaborazione da parte della controparte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ci attendiamoda parte delle, sollecitate a questo fine, senza sosta, dnostra diplomazia”. Sono rivolte in direzione Il Cairo le parole del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del quinto anniversario della sparizione di Giulio, torturato e ucciso nei nove giorni tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016 nella capitale egiziana. Dichiarazioni, quelle del Capo dello Stato, che spingono l’azione dei pm romani, che per l’omicidio del ricercatore di Fiumicello hanno chiesto il rinvio a giudizio per quattro agenti della National Security di Abdel Fattah al-Sisi, e delle istituzioni italiane che più volte hanno denunciato la mancanza di collaborazione da parte della controparte ...

