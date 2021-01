Regeni, Fico a Fiumicello per il quinto anniversario della morte: “Stato è accanto ai genitori nella ricerca della verità” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha partecipato alle ricorrenze organizzate a Fiumicello, paese natale di Giulio Regeni in provincia di Udine, nel quinto anniversario della morte del ricercatore. “Condivido l’appello di Mattarella – ha detto Fico – e tutti insieme come istituzioni e come Stato andiamo avanti non solo nella ricerca della verità ma anche nel guardare con estrema importanza e interesse il lavoro della magistratura italiana che è Stato un lavoro assolutamente eccezionale, che deve andare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidenteCamera dei deputati, Roberto, ha partecipato alle ricorrenze organizzate a, paese natale di Giulioin provincia di Udine, neldeltore. “Condivido l’appello di Mattarella – ha detto– e tutti insieme come istituzioni e comeandiamo avanti non soloma anche nel guardare con estrema importanza e interesse il lavoromagistratura italiana che èun lavoro assolutamente eccezionale, che deve andare ...

