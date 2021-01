Recovery plan, Conte vede Confindustria. Ma Bonomi non commenta i contenuti: solo quattro osservazioni sul “metodo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuove scintille tra governo e Confindustria durante l’incontro del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il numero uno di viale dell’Astronomia Carlo Bonomi sul Recovery plan, seconda tappa del confronto con le parti sociali iniziato venerdì dai sindacati. “Questo non è un piano del governo ma del sistema-Italia, quindi deve essere ampiamente condiviso e costituire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle riforme che valgano a superare le carenze strutturali del Paese e a migliorarne la competitività”, ha detto Conte chiedendo di affrontare la sfida “con spirito di intrapresa comune“. Bonomi però non è entrato nel merito dei Contenuti del piano ma si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuove scintille tra governo edurante l’incontro del presidente del Consiglio Giuseppecon il numero uno di viale dell’Astronomia Carlosul, seconda tappa del confronto con le parti sociali iniziato venerdì dai sindacati. “Questo non è un piano del governo ma del sistema-Italia, quindi deve essere ampiamente condiviso e costituire le basi per ricostruire e trasformare il Paese garantendo una robusta ripresa, una più efficace resilienza e la realizzazione delle riforme che valgano a superare le carenze strutturali del Paese e a migliorarne la competitività”, ha dettochiedendo di affrontare la sfida “con spirito di intrapresa comune“.però non è entrato nel merito deinuti del piano ma si è ...

Dall'Ue quattro nuove tasse per finanziare il Recovery Plan per un gettito complessivo pari a 22 miliardi di euro all'anno. Vediamo quali sono ...

Recovery fund. Biondo (Uil): “Si apra un confronto sull’utilizzo delle risorse Ue”

E' giusto che la politica calabrese, e in generale la Calabria, sul Next Generation Eu rivendichino attenzione in occasione della discussione parlamentare sul Piano europeo, che ci auguriamo abbia ini ...

E' giusto che la politica calabrese, e in generale la Calabria, sul Next Generation Eu rivendichino attenzione in occasione della discussione parlamentare sul Piano europeo, che ci auguriamo abbia ini ...