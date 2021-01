Rally Montecarlo quarta giornata | vittoria per Ogier

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La, quella della domenica, deldiincorona Sebastien. Il francese di casa Toyota batte il compagno di squadra Elfyn Evans, segnando l’ottavo successo nel Principato. E’ un’edizione da record per il provenzale, che diventa il pilota più vincente delper antonomasia. E batte il record precedente di sette successi, che apparteneva al suo grande nemico, Sebastien Loeb. E la gioia si fa doppia. Si conclude così undistriminzito, senza pubblico e con misure piuttosto rigide. Ciononostante, lo si può definire un grande successo, perché per come si erano messe le cose, c’era il serio rischio che venisse cancellato. Ora è tempo di pensare al prossimo appuntamento, l’Arctic, ...