Prima i richiami Poi toccherà agli over 80 La riduzioni di dosi rallenta le vaccinazioni in tutta Europa Sileri | “Ritardi legati alla capacità di produrre”

"Le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e Astrazeneca faranno slittare di 4 settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto degli italiani. Da domani, le dosi a disposizione saranno utilizzate per garantire il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto agli operatori sanitari". E' quanto ha spiegato a Domenica In il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. "Tra due settimane – ha aggiunto l'esponente dell'Esecutivo -, se tutto va bene, avremo un mercato con i tre vaccini: il che significa riprendere con maggior forza, completare la vaccinazione per i medici e gli infermieri e cominciare con gli over 80.

