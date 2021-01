(Di lunedì 25 gennaio 2021) Questa mattina si è tenuta l’inaugurazione delle “”, un progetto che vuole rendere lo spazio del Parco Scolastico “” dove è piantata la quercia, un luogo accessibile e fruibile da parte dell’intera comunità, un luogo di incontro ma anche di riflessione e di inclusione. Un luogo di memoria. Il progetto, ideato dalla Prof.ssa Michela Vanni e disegnato dal geom. Luca Negro, vede l’installazione di 4che abbracciano la quercia piantata in data 14 febbraio 2016 dagli amici di. Tantissime sono le associazioni, gli enti e le istituzioni, gli esercizi commerciali e i singoli privati che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Il progetto vuole essere della comunità e per la comunità: l’Amministrazione Comunale ...

TgrRaiFVG : Nel parco scolastico Giulio #Regeni di Fiumicello ci sono ora quattro nuove panchine, quattro panchine gialle che r… - Tg3web : Panchine gialle in ricordo di Giulio Regeni nel parco a lui dedicato a Fiumicello, in Friuli Venezia Giulia, il pae… - andrea_miniutti : RT @maurobiani: 'Nel parco scolastico #GiulioRegeni di Fiumicello ci sono ora quattro nuove panchine, quattro panchine gialle che rappresen… - _vampirebarbie : RT @GiulioSiamoNoi: Stamattina a Fiumicello inaugurate le panchine gialle nel parco #GiulioRegeni nella foto la sindaca Laura Sgubin, l’ass… - laura_lavespa : RT @GiulioSiamoNoi: Stamattina a Fiumicello inaugurate le panchine gialle nel parco #GiulioRegeni nella foto la sindaca Laura Sgubin, l’ass… -

Lo scopo è quello di sostenere, tramite la battaglia dei genitori di Giulio, i Diritti umani che sono violati costantemente.