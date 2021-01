Napoli, ipotesi traghettatore fino a fine stagione: ad ADL non dispiacerebbe Edy Reja (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli è in bilico. Le idee del mister, infatti, non sono state recepite da parte della squadra la quale ha proseguito sulla stessa scia di risultati di Carlo Ancelotti, se non peggio in questa stagione. La situazione in casa Napoli è quasi drammatica, con il gioco praticamente inesistente. Ciò L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il futuro di Gennaro Gattuso alè in bilico. Le idee del mister, infatti, non sono state recepite da parte della squadra la quale ha proseguito sulla stessa scia di risultati di Carlo Ancelotti, se non peggio in questa. La situazione in casaè quasi drammatica, con il gioco praticamente inesistente. Ciò L'articolo

Pur di ritornare in azzurro, il mister sarebbe disposto ad accettare il doppio incarico. Si tratta, comunque, di una situazione delicata.

Gazzetta – Napoli, poche chance per il rinnovo di Gattuso: ADL pensa a Juric

Le ultime gare in casa Napoli hanno chiuso le speranze al rinnovo di Gennaro Gattuso e nonostante il patto di dicembre la Gazzetta dello Sport parla di ...

Pur di ritornare in azzurro, il mister sarebbe disposto ad accettare il doppio incarico. Si tratta, comunque, di una situazione delicata.