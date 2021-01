Momento difficile per Suning: gli stranieri non si presentano agli allenamenti dello Jiangsu (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono tempi duri per Suning, non solo per l’Inter e i ritardi nel saldare le ultime mensilità del 2020, anche lo Jiangsu sta vivendo un periodo estremamente delicato. Come riporta Titan Sport Plus, l’allenatore Cosmin Olaroiu si sarebbe rivolto alla FIFA per rescindere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2022, mentre gli “stranieri” della squadra campione di Cina in carica avrebbero deciso di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione. Suning non versa da 3 mesi gli stipendi a calciatori e staff tecnico, a causa soprattutto delle limitazioni imposte dal Partito Comunista agli investimenti nel calcio. Il governo ha imposto a sponsor e proprietari di togliere il proprio nome da quello del club e ha fissato a 3 milioni di dollari lordi l’anno lo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono tempi duri per, non solo per l’Inter e i ritardi nel saldare le ultime mensilità del 2020, anche losta vivendo un periodo estremamente delicato. Come riporta Titan Sport Plus, l’allenatore Cosmin Olaroiu si sarebbe rivolto alla FIFA per rescindere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2022, mentre gli “” della squadra campione di Cina in carica avrebbero deciso di non presentarsi alla ripresa degliin vista della nuova stagione.non versa da 3 mesi gli stipendi a calciatori e staff tecnico, a causa soprattutto delle limitazioni imposte dal Partito Comunistainvestimenti nel calcio. Il governo ha imposto a sponsor e proprietari di togliere il proprio nome da quello del club e ha fissato a 3 milioni di dollari lordi l’anno lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Momento difficile "Un momento difficile per la scuola, dobbiamo trovare soluzioni condivise" Il Caffè.tv Crisi Napoli, che attacco a Gattuso | “Ha fallito, si dimetta!”

Un momento difficile, che sta suscitando anche gli attacchi della stampa napoletana, con il noto giornalista campano, Umberto Chiariello, che ha espresso un giudizio netto sui propri social, in merito ...

Cds, Barbano: "ADL, è il momento delle scelte. Bakayoko? Stessi limiti al Milan..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere Dello Sport ...

Un momento difficile, che sta suscitando anche gli attacchi della stampa napoletana, con il noto giornalista campano, Umberto Chiariello, che ha espresso un giudizio netto sui propri social, in merito ...