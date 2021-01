Migranti, al via demolizione dei barconi a Mazara del Vallo (Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – Avviati nel porto nuovo di Mazara del Vallo (Trapani), su disposizione della magistratura, i lavori di demolizione del motopesca battente bandiera tunisina ‘Haj Youssef’. Le operazioni di smantellamento navale, commissionate dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (Adm), saranno effettuate da una società specializzata e riguarderanno altre 15 imbarcazioni minori utilizzate per il trasporto illegale dei migranti provenienti dai paesi nordafricani e approdati nelle coste trapanesi.“Le attività di demolizione saranno presto concluse al termine di un lungo percorso che ha visto l’Agenzia impegnata nella custodia e nella minuziosa ricognizione delle imbarcazioni da destinare a distruzione – spiega una nota -. Il personale della sezione operativa territoriale di Mazara del Vallo sarà impegnato nelle operazioni di verifica per la regolare esecuzione del servizio”. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – Avviati nel porto nuovo di Mazara del Vallo (Trapani), su disposizione della magistratura, i lavori di demolizione del motopesca battente bandiera tunisina ‘Haj Youssef’. Le operazioni di smantellamento navale, commissionate dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (Adm), saranno effettuate da una società specializzata e riguarderanno altre 15 imbarcazioni minori utilizzate per il trasporto illegale dei migranti provenienti dai paesi nordafricani e approdati nelle coste trapanesi.“Le attività di demolizione saranno presto concluse al termine di un lungo percorso che ha visto l’Agenzia impegnata nella custodia e nella minuziosa ricognizione delle imbarcazioni da destinare a distruzione – spiega una nota -. Il personale della sezione operativa territoriale di Mazara del Vallo sarà impegnato nelle operazioni di verifica per la regolare esecuzione del servizio”.

PALERMO - Avviati nel porto nuovo di Mazara del Vallo (Trapani), su disposizione della magistratura, i lavori di demolizione del motopesca battente bandiera tunisina 'Haj Youssef'. Le operazioni ...

