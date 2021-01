L’estremista di destra chiamato dalla Lega per un convegno sulla Shoah (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono servite le polemiche e l’intervento del segretario Matteo Salvini per cancellare quanto organizzato da alcuni esponenti della Lega in occasione della Giornata della memoria. L’evento – rigorosamente online – era anche concepito bene, ma la scelta degli interventi era del tutto fuori luogo. Tra i partecipanti, infatti, era prevista anche la presenza di Emanuele Licopodio. Un nome che, a molti, dirà ben poco: si tratta del coordinatore del Carroccio al VI Municipio di Roma, con un passato (neanche troppo in là nel tempo) con Forza Nuova e Azione Frontale (due movimenti di estrema destra). LEGGI ANCHE > Salvini va da Giletti per criticare (giustamente) Friedman. Ma dimentica il suo passato Lui, proprio lui, invitato a parlare di Shoah e Giornata della memoria. Lo stesso Emanuele Licopodio che il 31 marzo del 2018 – in occasione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono servite le polemiche e l’intervento del segretario Matteo Salvini per cancellare quanto organizzato da alcuni esponenti dellain occasione della Giornata della memoria. L’evento – rigorosamente online – era anche concepito bene, ma la scelta degli interventi era del tutto fuori luogo. Tra i partecipanti, infatti, era prevista anche la presenza di Emanuele Licopodio. Un nome che, a molti, dirà ben poco: si tratta del coordinatore del Carroccio al VI Municipio di Roma, con un passato (neanche troppo in là nel tempo) con Forza Nuova e Azione Frontale (due movimenti di estrema). LEGGI ANCHE > Salvini va da Giletti per criticare (giustamente) Friedman. Ma dimentica il suo passato Lui, proprio lui, invitato a parlare die Giornata della memoria. Lo stesso Emanuele Licopodio che il 31 marzo del 2018 – in occasione ...

