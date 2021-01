Le previsioni meteo di martedì 26 gennaio

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole su Abruzzo e Sardegna. Nuvole e schiarite al Sud. – Condizioni in miglioramento al Nord e su buona parte del settore meridionale. Nuvole e schiarite al Centro. Nord – Cielo in prevalenza sereno grazie all’alta pressione che interesserà la zona Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutta la zona. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 9 gradi. Centro – Nuvole sparse su Sardegna e Abruzzo, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Nuvole in transito sulla Sardegna e sull’Abruzzo, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 9 gradi. Sud – Migliora sulla Campania, rovesci sparsi sulla Calabria ...