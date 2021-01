Le cose fondamentali | l’audiolibro di Tiziano Scarpa

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il romanzo Lediè pubblicato in versione audiolibro dalla casa editrice il Narratore, con la lettura del testo affidata a Massimo D’Onofrio. L’autore propone una storia scritta con quell’originalità stilistica a cui ha già abituato il suo lettore, tanto che in certi momenti le parole acquistano vita propria e il punto di vista può cambiare improvvisamente dalla prima alla terza persona, in base ai sentimenti del protagonista. Scelte coraggiose ma assolutamente adatte a una vicenda intima e introspettiva, che racconta di un uomo che sta affrontando l’avventura più emozionante ma anche più ‘terrorizzante’ dell’esistenza: quella di essere genitori. Il protagonista del romanzo è Leonardo, che troviamo disorientato davanti a Mario, il suo bambino di poche settimane: Mario non smette di ...