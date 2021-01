La Russia, le proteste su Navalny e le ingerenze Usa. Il commento di Dottori (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, John Sullivan, è stato convocato al ministero degli Esteri russo dopo le proteste di sabato. Manifestazioni incitate dal leader della lotta alla corruzione, Alexei Navalny, che hanno visto migliaia di persone scendere in strada in diverse città della Russia per protestare contro il sistema di potere creato da due decenni da Vladimir Putin. Il tema della convocazione di Sullivan, nominato dall’amministrazione Trump a gennaio dello scorso anno, è l’ingerenza americana in quanto sta succedendo. Ingerenza attorno a cui Mosca ha costruito la narrazione su Navalny come “suggerito” dalla Cia nelle sue attività, e su cui gli Stati Uniti hanno mostrato il fianco con una dichiarazione pubblicata dal dipartimento di Stato domenica, l’indomani delle proteste. Foggy Bottom ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, John Sullivan, è stato convocato al ministero degli Esteri russo dopo ledi sabato. Manifestazioni incitate dal leader della lotta alla corruzione, Alexei, che hanno visto migliaia di persone scendere in strada in diverse città dellaper protestare contro il sistema di potere creato da due decenni da Vladimir Putin. Il tema della convocazione di Sullivan, nominato dall’amministrazione Trump a gennaio dello scorso anno, è l’ingerenza americana in quanto sta succedendo. Ingerenza attorno a cui Mosca ha costruito la narrazione sucome “suggerito” dalla Cia nelle sue attività, e su cui gli Stati Uniti hanno mostrato il fianco con una dichiarazione pubblicata dal dipartimento di Stato domenica, l’indomani delle. Foggy Bottom ...

