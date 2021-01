INPS, pagamenti ai lavoratori hanno coperto il 98,3% delle richieste di CIG Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono circa 3,56 milioni le domande di cassa integrazione per emergenza Covid da parte delle aziende gestite dall’INPS dall’inizio dell’emergenza ad oggi, con l’istututo che ne ha accettate oltre 3,20 milioni, ovvero il 97,3%. Le domande respinte sono state invece 271mila e quelle in lavorazione 88mila, di cui 60mila (quasi il 70%) sono state presentate tra dicembre e gennaio. La precisazione dell’INPS arriva dopo che un articolo di Repubblica aveva parlato di 1,2 milioni di lavoratori ancora in attesa di ricevere quanto spettava loro. Il quotidiano aveva citato una tabella inserita nella delibera del 29 dicembre scorso con la quale il CIV, l’organo interno di vigilanza dell’INPS in rappresentanza di sindacati e imprese, aveva approvato il bilancio preventivo 2021 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono circa 3,56 milioni le domande di cassa integrazione per emergenzada parteaziende gestite dall’dall’inizio dell’emergenza ad oggi, con l’istututo che ne ha accettate oltre 3,20 milioni, ovvero il 97,3%. Le domande respinte sono state invece 271mila e quelle in lavorazione 88mila, di cui 60mila (quasi il 70%) sono state presentate tra dicembre e gennaio. La precisazione dell’arriva dopo che un articolo di Repubblica aveva parlato di 1,2 milioni diancora in attesa di ricevere quanto spettava loro. Il quotidiano aveva citato una tabella inserita nella delibera del 29 dicembre scorso con la quale il CIV, l’organo interno di vigilanza dell’in rappresentanza di sindacati e imprese, aveva approvato il bilancio preventivo 2021 ...

