Il sottosegretario Zampa | vietare ai bambini l' uso degli smartphone

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per ilalla Salute, Sandra, bisogna intervenire tempestivamente per regolamentare l'accesso agli ...

Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, bisogna intervenire tempestivamente per regolamentare l'accesso agli smartphone ...La pandemia sembra non volersi arrestare. Cosa attendere? In questa sede si parlerà del problema sui vaccini in ambito sanitario. E si ci chiede: “chi si ...