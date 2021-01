Il presidente del Censis: «Col Covid gli italiani sono diventati peggiori, più paurosi e più cattivi» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Libero intervista Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Secondo lui il virus ci ha resi più paurosi, più passivi, meno liberi e anche più cattivi. «In nome della paura stiamo accettando vincoli e modi di comportamento che inibiscono la nostra vitalità e la ricerca di obiettivi comuni. Assistiamo così a un rannicchiarsi degli italiani entro se stessi, nel proprio egoismo, da cui derivano processi, se non di degrado, almeno di regressione psicologica collettiva». Il rischio maggiore è l’assuefazione. «E ciò riguarda soprattutto la condizione di vivere quasi da popolo internato. Quando parliamo di internamento, pensiamo a un carcere, un manicomio, un convento di clausura. In tutti questi casi il meccanismo interno è l’infantilizzazione. Cioè si trattano le persone come bambini, dicendo loro: questa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Libero intervista Giuseppe De Rita,del. Secondo lui il virus ci ha resi più, più passivi, meno liberi e anche più. «In nome della paura stiamo accettando vincoli e modi di comportamento che inibiscono la nostra vitalità e la ricerca di obiettivi comuni. Assistiamo così a un rannicchiarsi deglientro se stessi, nel proprio egoismo, da cui derivano processi, se non di degrado, almeno di regressione psicologica collettiva». Il rischio maggiore è l’assuefazione. «E ciò riguarda soprattutto la condizione di vivere quasi da popolo internato. Quando parliamo di internamento, pensiamo a un carcere, un manicomio, un convento di clausura. In tutti questi casi il meccanismo interno è l’infantilizzazione. Cioè si trattano le persone come bambini, dicendo loro: questa ...

