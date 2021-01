Il Presidente Conte è salito al Quirinale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà a breve al Quirinale per un confronto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul tavolo le possibili dimissioni, che il premier potrebbe rassegnare in serata. Ma al momento si tratta ancora di un'ipotesi. Il motivo di quest'accelerazione è il voto di mercoledì in Parlamento sulla relazione sulla Giustizia del ministro Bonafede, un voto che potrebbe far andare sotto il governo in Aula: Conte non avrebbe i numeri perché questa volta i renziani sarebbero intenzionati a votare contro. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) "Se Conte oggi andrà da Mattarella per dimettersi? Credo che aggiornerà il Presidente della Repubblica, come peraltro il Presidente del Consiglio ha sempre fatto nei momenti ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildel Consiglio Giuseppesalirà a breve alper un confronto con ildella Repubblica Sergio Mattarella. Sul tavolo le possibili dimissioni, che il premier potrebbe rassegnare in serata. Ma al momento si tratta ancora di un'ipotesi. Il motivo di quest'accelerazione è il voto di mercoledì in Parlamento sulla relazione sulla Giustizia del ministro Bonafede, un voto che potrebbe far andare sotto il governo in Aula:non avrebbe i numeri perché questa volta i renziani sarebbero intenzionati a votare contro. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) "Seoggi andrà da Mattarella per dimettersi? Credo che aggiornerà ildella Repubblica, come peraltro ildel Consiglio ha sempre fatto nei momenti ...

