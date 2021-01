Il Paradiso delle Signore | trama 25 gennaio | Gabriella in crisi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tradimenti, sensi di colpa e inaspettati voltafaccia caratterizzeranno una nuova settimana di programmazione de Il, come rivela anche ladi oggi, lunedì 25che darà ampio spazio a Beatrice la quale si renderà conto che Agnese è succube del marito Giuseppe. Tutto nascerà quando la donna sarà spettatrice di una discussione tra i due coniugi che spingerà la cognata di Vittorio a prendere una decisione inaspettata: ossia aiutare Agnese. Nel frattempo, non si placheranno i sensi di colpa diper quanto successo con Salvatore di recente. La giovane proverà comunque ad essere presente e rassicurante con Cosimo, ancora sconvolto per la morte del padre. Dal canto suo, Federico reagirà con maturità di fronte all'annuncio della gravidanza di ...

Per le sue interpretazioni ha ricevuto numerosi premi come il Premio Flaiano nel 2015 come attore rivelazione dell'anno, il Nastro d'argento nel 2018 come miglior attore protagonista per il corto «Il ...Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'1 al 5 febbraio 2021 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel p ...