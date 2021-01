Dayane Mello nella bufera: “Squalifica immediata”. Scoppia il caso al GF Vip: cosa è successo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dayane Mello potrebbe essere a rischio Squalifica dalla casa del Grande Fratello Vip. La meravigliosa Dayane aveva di recente attirato le attenzioni su di sé grazie alla magistrale reinterpretazione con bacio appassionato, assieme ad Andrea Zenga, della scena più famosa del colossal Titanic. La modella brasiliana, spesso tacciata di non seguire il convenzionale protocollo comportamentale politically correct, si è tirata addosso le ire del pubblico per l’ennesima affermazione critica nei confronti di quelli con qualche chilo di troppo, definendole “quelle con il pancione”. Lamentandosi della musica ascoltata all’interno della casa, Dayane Mello lo scorso sabato aveva anche preso di mira Tommaso Zorzi, che aveva selezionato le canzoni. Proprio per il motivo appena menzionato, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 25 gennaio 2021)potrebbe essere a rischiodalla casa del Grande Fratello Vip. La meravigliosaaveva di recente attirato le attenzioni su di sé grazie alla magistrale reinterpretazione con bacio appassionato, assieme ad Andrea Zenga, della scena più famosa del colossal Titanic. La modella brasiliana, spesso tacciata di non seguire il convenzionale protocollo comportamentale politically correct, si è tirata addosso le ire del pubblico per l’ennesima affermazione critica nei confronti di quelli con qualche chilo di troppo, definendole “quelle con il pancione”. Lamentandosi della musica ascoltata all’interno della casa,lo scorso sabato aveva anche preso di mira Tommaso Zorzi, che aveva selezionato le canzoni. Proprio per il motivo appena menzionato, ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - gayasilvestri : RT @103puntifelici: Leali N word: squalifica Dosio e Bettarini bestemmia : squalifica Nardi frasi disgustose: squalifica Brosio e Andrea Ze… - Ros_Mello_ : RT @LucreziabM: Dayane: 'per me la vittoria sarebbe essere la prima finalista' 'se non sono io vorrei tanto fosse Rosalinda' #rosmello - _goodvibes_17 : RT @103puntifelici: Leali N word: squalifica Dosio e Bettarini bestemmia : squalifica Nardi frasi disgustose: squalifica Brosio e Andrea Ze… -