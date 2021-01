Da martedì 26 gennaio arriva su CD “AL BOOM”, il progetto d’esordio del giovanissimo rapper CHICO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Finalmente arriva su CD da martedì 26 gennaio “Al BOOM” il progetto d’esordio del giovanissimo rapper CHICO, nome d’arte di Manuel Munoz Contreras. L’album contiene 13 tracce, tra cui le 2 bonus track “Tutti fuori (Remix)” e “Figli di Milano” (La Grande Onda/Artist First), brano con il quale l’artista 18enne italo-cubano, nato a Ragusa e residente a Milano, ha partecipato ad AmaSanremo. Esibitosi in diretta su Rai 1 e RaiRadio 2 durante la quarta puntata del programma, ha ricevuto molti consensi e complimenti, soprattutto riferiti al testo che, in modo puntuale e poetico, racconta la Milano di oggi e metaforicamente l’Italia moderna. Le sonorità e le produzioni rispecchiano infatti il sound urban più attuale, con sfumature ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Finalmentesu CD da26“Al” ildel, nome d’arte di Manuel Munoz Contreras. L’album contiene 13 tracce, tra cui le 2 bonus track “Tutti fuori (Remix)” e “Figli di Milano” (La Grande Onda/Artist First), brano con il quale l’artista 18enne italo-cubano, nato a Ragusa e residente a Milano, ha partecipato ad AmaSanremo. Esibitosi in diretta su Rai 1 e RaiRadio 2 durante la quarta puntata del programma, ha ricevuto molti consensi e complimenti, soprattutto riferiti al testo che, in modo puntuale e poetico, racconta la Milano di oggi e metaforicamente l’Italia moderna. Le sonorità e le produzioni rispecchiano infatti il sound urban più attuale, con sfumature ...

