Cristina Chiabotto svela il sesso del bebè in arrivo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Fiocco rosa per: l’ex Miss Italia è in attesa di una bambina. Al sesto mese di gravidanza, dopo aver dato l’annuncio sui social dell’della cicogna, la conduttrice hato ildelche arriverà tra poco. «È una femminuccia» ha detto, visibilmente emozionata durante un’intervista rilasciata a Verissimo., vita, amori, carriera e famiglia guarda le foto Leggi anche ...

Fiocco rosa per Cristina Chiabotto: l’ex Miss Italia è in attesa di una bambina. Al sesto mese di gravidanza, dopo aver dato l’annuncio sui social dell’arrivo della cicogna, la conduttrice ha svelato ...Dopo l'annuncio della gravidanza, dato qualche giorno fa su Instagram, Cristina Chiabotto annuncia di essere in attesa di una femminuccia ...