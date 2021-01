Covid, mancano i docenti perché in quarantena: nel Senese chiude scuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Il Sindaco ordina la chiusura dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi, scuola Secondaria di I grado “F. Tozzi”, a far data da domani 26 Gennaio 2021 e fino al 30 Gennaio 2021 affinché sia evitato ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza dei docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Il Sindaco ordina la chiusura dell’Istituto Comprensivo Federigo Tozzi,Secondaria di I grado “F. Tozzi”, a far data da domani 26 Gennaio 2021 e fino al 30 Gennaio 2021 affinché sia evitato ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza deimessi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente incautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al-19". L'articolo .

