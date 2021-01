CostruiamoIlNostroFuturo - Video Artigiani | un messaggio di speranza

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il progetto ideato in piena pandemia è l’espressione della forza degli italiani e gli, in particolare i bergamaschi, ne sono diventati il simbolo dopo l’impresa della costruzione del presidio medico avanzato presso la Fiera di Bergamo in soli 10 giorni. Proprio a loro è indirizzata la donazione di 500 paia di scarpe da Utility Diadora e Confartigianato.