(Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Noi pensiamo che ildeisia stato moltonella Regione, sin dall'inizio. Ed è stato al centro delle nostre sollecitazione, abbiamo sempre chiesto trasparenza. Se questifossero disponibili in formato Open, accessibile a esperti, qualcuno si sarebbe accorto ben prima dell'errore". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio, durante la conferenza dei sindaci dei capoluoghi lombardi di centrosinistra (Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese), convocata per la questione deiche hanno portato alla zona rossa.

TV7Benevento : Coronavirus: Gori, 'tema dati trascurato da Lombardia, se accessibili no errori'... - filipailand : RT @SuperElis2: @giorgio_gori Innanzitutto io partirei dalla demenziale campagna fatta a febbraio...poi ci sarebbe anche #Bergamononsiferma… - Alefarris83 : RT @SuperElis2: @giorgio_gori Innanzitutto io partirei dalla demenziale campagna fatta a febbraio...poi ci sarebbe anche #Bergamononsiferma… - diegotw1 : RT @SuperElis2: @giorgio_gori Innanzitutto io partirei dalla demenziale campagna fatta a febbraio...poi ci sarebbe anche #Bergamononsiferma… - piersar62 : RT @SuperElis2: @giorgio_gori Innanzitutto io partirei dalla demenziale campagna fatta a febbraio...poi ci sarebbe anche #Bergamononsiferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gori

SardiniaPost

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – “Noi pensiamo che il tema dei dati sia stato molto trascurato nella Regione Lombardia, sin dall’inizio. Ed è stato al centro delle nostre sollecitazione, abbiamo sempre c ...Appelli sulla situazione delle carceri in epoca di pandemia, non solo per il sovraffollamento, ma per le vaccinazioni anti-Covid ...