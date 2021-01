Concorso 400 direttori Ministero Giustizia, prova orale al via: calendario, convocazioni, protocollo sicurezza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia l’avviso riguardante graduatorie e convocazioni dei candidati per il Concorso 400 direttori Ministero Giustizia. Le prove orali prendono il via lunedì 25 gennaio 2021. Con i decreti del 21 dicembre sono state approvate le graduatorie preliminari degli ammessi alla prova orale, complete dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. Con i decreti del 22 dicembre invece sono stati approvati i calendari di convocazione per ogni distretto. I candidati verranno esaminati dalla Commissione esaminatrice della Corte di Appello limitrofa nell’ordine indicato. Nei paragrafi seguenti spieghiamo come è organizzata la prova ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pubblicato sul sito deldellal’avviso riguardante graduatorie edei candidati per il400. Le prove orali prendono il via lunedì 25 gennaio 2021. Con i decreti del 21 dicembre sono state apte le graduatorie preliminari degli ammessi alla, complete dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli. Con i decreti del 22 dicembre invece sono stati apti i calendari di convocazione per ogni distretto. I candidati verranno esaminati dalla Commissione esaminatrice della Corte di Appello limitrofa nell’ordine indicato. Nei paragrafi seguenti spieghiamo come è organizzata la...

