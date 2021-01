Bianca Guaccero e Dario Acocella: la verità sulla fine del suo matrimonio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bianca Guaccero Dario Acocella – Solonotizie24Bianca Guaccero nel corso della sua carriera ha sempre cercato di tenere lontano dalla sua sfera privata la cronaca rosa, soprattutto in uno dei momenti più delicati della sua vita arrivati con il divorzio dal marito Dario Acoccella. La conduttrice di Detto Fatto in questi anni ha selezionato con estrema cura ciò che realmente voleva condividere con i fan, insieme a cosa, invece, preferiva che rimanesse privato. Un esempio pratico per capire quanto detto è dimostrato dalle nozze che nel 2013 hanno sugellato l’amore tra lei e il regista Dario Acocella. Un bellissimo matrimonio celebrato in spiaggia circondati dall’affetto di tutte le persone che loro amavano. ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)– Solonotizie24nel corso della sua carriera ha sempre cercato di tenere lontano dalla sua sfera privata la cronaca rosa, soprattutto in uno dei momenti più delicati della sua vita arrivati con il divorzio dal maritoAcoccella. La conduttrice di Detto Fatto in questi anni ha selezionato con estrema cura ciò che realmente voleva condividere con i fan, insieme a cosa, invece, preferiva che rimanesse privato. Un esempio pratico per capire quanto detto è dimostrato dalle nozze che nel 2013 hanno sugellato l’amore tra lei e il regista. Un bellissimocelebrato in spiaggia circondati dall’affetto di tutte le persone che loro amavano. ...

DettoFattoRai2 : Il mood del lunedì secondo @carlagozzi e @bianca_guaccero! ???? #dettofattorai - Luce66098765 : RT @formatbiz: LECCE // Si apre in questi giorni il set di una nuova fiction prodotta da Eliseo Multimedia per la regia di Cinzia Th Torrin… - manulamanuz57 : RT @RaiPremium: Alle 23.00 'WALTER CHIARI - FINO ALL'ULTIMA RISATA' 1° e 2° puntata (2012) con Alessio Boni, Bianca Guaccero, Dajana Roncio… - RaiPremium : Alle 23.00 'WALTER CHIARI - FINO ALL'ULTIMA RISATA' 1° e 2° puntata (2012) con Alessio Boni, Bianca Guaccero, Dajan… - MontiFrancy82 : Al via una nuova settimana con i tutorial di @DettoFattoRai2 il programma condotto da Bianca Guaccero -