ATP Cup 2021: entry-list e partecipanti. Tutti i convocati delle 12 nazioni. Italia con Fognini e Berrettini (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal 2 al 6 febbraio andrà in scena l’ATP Cup 2021, competizione a squadre tra nazioni nel tennis. In questa edizione saranno protagoniste dodici squadre, suddivise in quattro gironi da tre squadre. L’Italia, con Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, affronterà nel Gruppo C Austria e Francia. La compagine austriaca potrà contare sulle qualità del n.3 del mondo Dominic Thiem, ultimo vincitore degli US Open e avversario molto difficile da battere a livello di singolare. Tuttavia, il resto della selezione austriaca non sembra irresistibile e su questo aspetto che la compagine azzurra punterà le proprie fiches. Attenzione però alla Francia che con Gael Monfils e Benoit Paire da osservare con attenzione, ma da temere ancor di più per le qualità del doppio Nicolas Mahut-Edouard ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal 2 al 6 febbraio andrà in scena l’ATP Cup, competizione a squadre tranel tennis. In questa edizione saranno protagoniste dodici squadre, suddivise in quattro gironi da tre squadre. L’, con Matteo, Fabio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, affronterà nel Gruppo C Austria e Francia. La compagine austriaca potrà contare sulle qualità del n.3 del mondo Dominic Thiem, ultimo vincitore degli US Open e avversario molto difficile da battere a livello di singolare. Tuttavia, il resto della selezione austriaca non sembra irresistibile e su questo aspetto che la compagine azzurra punterà le proprie fiches. Attenzione però alla Francia che con Gael Monfils e Benoit Paire da osservare con attenzione, ma da temere ancor di più per le qualità del doppio Nicolas Mahut-Edouard ...

mariamrqb : RT @federtennis: Saranno Francia???? e Austria???? le avversarie dell'Italia???? nel gruppo C dell'#ATPCup 2021! In diretta su @SuperTennisTv da… - livetennisit : L’ATP Cup posticipata di un giorno - teoghisla : RT @GeorgeSpalluto: Aggiunto un 3°torneo Wta 500 nella settimana pre Aus Open cui potranno prendere le tenniste in quarantena. Posticipato… - FiorinoLuca : @Titty66Santa @AustralianOpen Australian Open l’08 febbraio. I due ATP dall’01, ATP Cup dal 02, i femminili dal 31… - fenomenogabry : RT @WeAreTennisITA: Berrettini sfiderà Thiem e Monfils, Fognini invece giocherà contro Paire e Novak: abbiamo chance di qualificazione cont… -