Atalanta-Lazio: in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Grande calcio in Coppa Italia, non solo per la presenza del derby di Milano, ma anche per l’interessantissimo Atalanta-Lazio. Orobici e biancocelesti si affronteranno mercoledì 27 febbraio al Gewiss Stadium nei quarti di finale della Coppa nazionale. Chi avrà la meglio incrocerà sul proprio cammino verso la finale la vincente del match Napoli-Spezia. Si giocherà in gara unica, quindi c’è il rischio concreto che le emozioni si estendano oltre il 90?. Atalanta-Lazio Come arrivano gli orobici? Obiettivo dichiarato da Giampiero Gasperini, questo quarto di finale di Coppa Italia è un punto importante della stagione degli orobici. Nel week end i nerazzurri hanno visto materializzarsi lo sgambetto al Milan capolista, dominando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Grande calcio in, non solo per la presenza del derby di Milano, ma anche per l’interessantissimo. Orobici e biancocelesti si affronteranno mercoledì 27 febbraio al Gewiss Stadium nei quarti di finale dellanazionale. Chi avrà la meglio incrocerà sul proprio cammino verso la finale la vincente del match Napoli-Spezia. Si giocherà in gara unica, quindi c’è il rischio concreto che le emozioni si estendano oltre il 90?.Come arrivano gli orobici? Obiettivo dichiarato da Giampiero Gasperini, questo quarto di finale diè un punto importante della stagione degli orobici. Nel week end i nerazzurri hanno visto materializzarsi lo sgambetto al Milan capolista, dominando ...

ZZiliani : Grave tracollo della #Juventus: che deve recuperare una partita (non facile, col #Napoli) e comincia ad avere tropp… - lukaku2017 : @FMonderna @giuliocardone69 @AGregucci Lazio Atalanta 82-83 2-1 Gol di Badiani.. Prima partita in curva nord. Ce l'abbiamo il biglietto? ???? - leon_mazz : Nell'ordine quindi le squadre che tengo d'occhio sono LAZIO ATALANTA ROMA NAPOLI Sono curioso di sapere cosa ne p… - MoliPietro : Atalanta-Lazio: in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia - LEONWSKI : @cippiriddu 3) Milan 4) Atalanta 5) Lazio 6) Roma 7) Napoli 18) Cagliari 19) Parma 20) Crotone Sulle prime due m… -