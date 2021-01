Ascolti TV | Domenica 24 gennaio 2021. Boom per Mina Settembre (6.2 mln – 24.9%), Live 11.9% (2 mln). Lo Sci su Rai Sport al 6% e 5.2% (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mina Settembre Nella serata di ieri, Domenica 24 gennaio 2021, su Rai1 in prima visione il terzo appuntamento con Mina Settembre ha conquistato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.443.000 – 23.8%; secondo episodio: 6.073.000 – 26.1%). Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.055.000 spettatori pari all’11.9% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47: 2.412.000 – 8.8%; Buonanotte Live di 2 minuti: 761.000 – 15.7%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.148.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Doctor Strange ha intrattenuto 1.597.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima (2.026.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 gennaio 2021)Nella serata di ieri,24, su Rai1 in prima visione il terzo appuntamento conha conquistato 6.254.000 spettatori pari al 24.9% di share (nel dettaglio primo episodio: 6.443.000 – 23.8%; secondo episodio: 6.073.000 – 26.1%). Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.21 –– Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.055.000 spettatori pari all’11.9% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47: 2.412.000 – 8.8%; Buonanottedi 2 minuti: 761.000 – 15.7%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.148.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Doctor Strange ha intrattenuto 1.597.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima (2.026.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa ...

