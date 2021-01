Arsenal, Arteta: “Mercato? Non so cosa aspettarmi. Ognuno spende quello che può” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato dei possibili movimenti di Mercato dei gunners in futuro: "Non ho la più pallida idea di quello che potrà accadere. Penso che dipenderà da come il Covid consentirà alle nostre vite di tornare alla normalità. Quando iniziamo ad avere un po' di tifosi negli stadi, gli sponsor per tornare in pista, ci sono così tante cose che al momento è difficile poter fare delle valutazioni e quindi non posso rispondere. Il calcio deve essere uno sport sostenibile, Ognuno spende quello che può "- taglia corto Arteta in conferenza - .caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000" Arteta, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'allenatore dell'Mikelha parlato dei possibili movimenti didei gunners in futuro: "Non ho la più pallida idea diche potrà accadere. Penso che dipenderà da come il Covid consentirà alle nostre vite di tornare alla normalità. Quando iniziamo ad avere un po' di tifosi negli stadi, gli sponsor per tornare in pista, ci sono così tante cose che al momento è difficile poter fare delle valutazioni e quindi non posso rispondere. Il calcio deve essere uno sport sostenibile,che può "- taglia cortoin conferenza - .caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

RaffaeleDeSa : Oggi Lampard viene esonerato, domani #Conte rassegna le dimissioni... Ma #Arteta dall'Arsenal quando se ne va? - BombeDiVlad : ????#Arsenal, #Arteta: “Mercato? Dipenderà dal #Covid” ??Le parole dell’allenatore spagnolo #LeBombeDiVlad #LBDV… - ItaSportPress : Arsenal, Arteta: 'Mercato? Non so cosa aspettarmi. Ognuno spende quello che può' - - MateusMarinho16 : @Arsenal_Brasil Arteta nesse momento: - komkom2012 : @taznogaming @Opeyemichill @_jc_3 @jay53267202 @Arsenal @MesutOzil1088 Unai and Arteta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Arteta Arsenal, Arteta: "Il mercato? Non so. Dipenderà da come si evolverà la situazione Covid" TUTTO mercato WEB Calciomercato Milan, nome a sorpresa dalla Premier League per l’estate!

non è riuscito ad incidere in maniera significativa nel gioco dell’Arsenal di Mikel Arteta Il Milan, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe cercare un profilo di esperienza ...

ARSENAL, ARTETA: “MERCATO? DIPENDE DAL COVID”

"Non ne ho la più pallida idea. Penso che dipenderà da come il covid consentirà alle nostre vite di tornare alla normalità.

non è riuscito ad incidere in maniera significativa nel gioco dell’Arsenal di Mikel Arteta Il Milan, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe cercare un profilo di esperienza ..."Non ne ho la più pallida idea. Penso che dipenderà da come il covid consentirà alle nostre vite di tornare alla normalità.