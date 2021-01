Altroconsumo contro gli iPhone rallentanti di Apple: al via la class action da 60 milioni di euro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quello degli iPhone rallentanti è divenuto nel tempo un vero e proprio caso mediatico e legale negli Stati Uniti. Caso che, per i pochi che non sapessero, vede Apple accusata di depotenziare tramite update i melafonini più vecchi per spingere gli utenti a comprare un nuovo modello. E che ora si fa assai più concreto anche in Italia. Il caso degli iPhone rallentanti da parte di Apple è infatti finito anche sotto la lente di Altroconsumo, che ha annunciato oggi di aver dato il via ad una class action contro il colosso di Cupertino presso il Tribunale di Milano tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio portale: Altroconsumo ha notificato al colosso americano Apple ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quello degliè divenuto nel tempo un vero e proprio caso mediatico e legale negli Stati Uniti. Caso che, per i pochi che non sapessero, vedeaccusata di depotenziare tramite update i melafonini più vecchi per spingere gli utenti a comprare un nuovo modello. E che ora si fa assai più concreto anche in Italia. Il caso deglida parte diè infatti finito anche sotto la lente di, che ha annunciato oggi di aver dato il via ad unail colosso di Cupertino presso il Tribunale di Milano tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio portale:ha notificato al colosso americano...

