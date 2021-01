Verona-Napoli, formazioni ufficiali: Petagna dal 1?, torna Meret tra i pali (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona – Al Bentegodi le squadre di Juric e Gattuso si affrontano nella 19^ giornata di Serie A. Il Napoli ha bisogno dei tre punti per dimenticare il ko in Supercoppa con la Juve e ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, con il terzo posto in classifica nel mirino. Il Verona mentre vuole ripartire dopo la sconfitta dell’ultimo turno a Bologna. Per gli azzurri da segnalare il ritorno tra i convocati di Victor Osimhen che rientra dopo l’infortunio alla spalla e soprattutto dopo aver vinto la battaglia con il covid. Le formazioni ufficiali: Verona: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All.: Juric. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al Bentegodi le squadre di Juric e Gattuso si affrontano nella 19^ giornata di Serie A. Ilha bisogno dei tre punti per dimenticare il ko in Supercoppa con la Juve e ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, con il terzo posto in classifica nel mirino. Ilmentre vuole ripartire dopo la sconfitta dell’ultimo turno a Bologna. Per gli azzurri da segnalare il ritorno tra i convocati di Victor Osimhen che rientra dopo l’infortunio alla spalla e soprattutto dopo aver vinto la battaglia con il covid. Le: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All.: Juric.; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, ...

