Uomini e Donne anticipazioni puntata di domani: Riccardo furioso, Giorgio va via (Di domenica 24 gennaio 2021) domani pomeriggio, lunedì 25 gennaio, comincia una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne, pertanto, scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di domani. In tale occasione assisteremo ad un duro confronto tra Roberta e Riccardo. Al trono classico, invece, si parlerà di Sophie, la quale è uscita in esterna sia con Matteo sia con Giorgio. Con il secondo, però, le cose non sono andate affatto bene, al punto che lui deciderà di andare via. anticipazioni puntata di lunedì: Riccardo si arrabbia Le anticipazioni della puntata di domani pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che Riccardo e ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021)pomeriggio, lunedì 25 gennaio, comincia una nuova settimana di messe in onda di, pertanto, scopriamo quali sono ledelladi. In tale occasione assisteremo ad un duro confronto tra Roberta e. Al trono classico, invece, si parlerà di Sophie, la quale è uscita in esterna sia con Matteo sia con. Con il secondo, però, le cose non sono andate affatto bene, al punto che lui deciderà di andare via.di lunedì:si arrabbia Ledelladipomeriggio dirivelano chee ...

