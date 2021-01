“Trattata con l’inganno come un fenomeno da baraccone perché grassa”: Costanza Rizzacasa D’Orsogna attacca Ogni Mattina (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ieri (21 gennaio ndr), a Ogni Mattina di Tv8 (Sky) è successa una cosa grave. Una persona grassa è stata Trattata – con l’inganno – come fenomeno da baraccone. Quella persona grassa sono io. Adesso vi racconto com’è andata, perché certi comportamenti non possono passare“, inizia così il lungo racconto di Costanza Rizzacasa D’Orsogna sui social contro il contenitore condotto da Adriana Volpe. Il programma è tornato in onda da lunedì 18 gennaio con la conduzione singola, l’uscita di scena di Alessio Viola e un cambio dal punto vista autoriale. Modifiche non stanno portando benefici dal punto di vista auditel, ancora flop e fermi sotto l’1% di share. La giornalista del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ieri (21 gennaio ndr), adi Tv8 (Sky) è successa una cosa grave. Una personaè stata– conda. Quella personasono io. Adesso vi racconto com’è andata,certi comportamenti non possono passare“, inizia così il lungo racconto disui social contro il contenitore condotto da Adriana Volpe. Il programma è tornato in onda da lunedì 18 gennaio con la conduzione singola, l’uscita di scena di Alessio Viola e un cambio dal punto vista autoriale. Modifiche non stanno portando benefici dal punto di vista auditel, ancora flop e fermi sotto l’1% di share. La giornalista del ...

