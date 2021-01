Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali discesa Kitzbühel e superG Crans Montana (Di domenica 24 gennaio 2021) oggi, domenica 24 gennaio, sarà una domenica piuttosto intensa per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile, di scena rispettivamente sulle nevi di Kitzbühel (Austria) e di Crans Montana (Svizzera). Alle ore 10.20 prenderà il via la gara sulla mitica Streif. Gli organizzatori sono stati costretti a cambiare il programma a causa delle bizze di Giove Pluvio, pertanto prova posticipata a oggi e superG che ci sarà domani. Ci si augura che non vi siano ulteriori cambiamenti e che il meteo da questo punto di vista dia una mano. Appare quasi scontato parlare di “fari puntati” in casa Italia su Dominik Paris. L’azzurro è sicuramente tra i grandi interpreti di questo tracciato, ricordando i quattro successi ottenuti su questa pista e i sette podi. ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021), domenica 24 gennaio, sarà una domenica piuttosto intensa per la Coppa del Mondo di scimaschile e femminile, di scena rispettivamente sulle nevi di(Austria) e di(Svizzera). Alle ore 10.20 prenderà il via la gara sulla mitica Streif. Gli organizzatori sono stati costretti a cambiare ila causa delle bizze di Giove Pluvio, pertanto prova posticipata ache ci sarà domani. Ci si augura che non vi siano ulteriori cambiamenti e che il meteo da questo punto di vista dia una mano. Appare quasi scontato parlare di “fari puntati” in casa Italia su Dominik Paris. L’azzurro è sicuramente tra i grandi interpreti di questo tracciato, ricordando i quattro successi ottenuti su questa pista e i sette podi. ...

