Roberta | bruciata e gettata in un burrone a 17 anni | arriva la confessione

Choc a Palermo. Il corpo senza vita di una giovane di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato. È stato un giovane di 19 anni a presentarsi in caserma e portare i militari sul luogo dove è stata trovato il corpo. «L'ho uccisa io», avrebbe detto il fidanzato ai militari. Sono arrivati anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico e legale e il pm di turno. I genitori di Roberta Siragusa, così si chiamava la diciassettenne, hanno presentato ieri sera la denuncia della scomparsa della ragazza. È stato il fidanzato,

