Parma-Sampdoria, D’Aversa: “C’é un motivo se siamo terzultimi, la società intervenga sul mercato. Sfortuna? Basta recriminare” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel corso del post gara del "Tardini", il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, intervistato ai microfoni di "Sky Sport", descrive così la serata e il momento della squadra ducale, dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria. Di seguito le parole del tecnico "gialloblù"."La partita di oggi ha dimostrato che c'è bisogno che la società intervenga sul mercato, oggi eravamo in difficoltà coi cambi anche se dobbiamo ragionare sul fatto che ci siamo quasi fatti gol da soli. Dobbiamo eliminare questi errori: la classifica dobbiamo guardarla perché se siamo terzultimi, un motivo ci sarà. Se recriminiamo sempre non è questione di Sfortuna, ma perché non siamo determinati"mercato E CLASSIFICA - ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel corso del post gara del "Tardini", il tecnico del, Roberto D'Aversa, intervistato ai microfoni di "Sky Sport", descrive così la serata e il momento della squadra ducale, dopo la sconfitta interna contro la. Di seguito le parole del tecnico "gialloblù"."La partita di oggi ha dimostrato che c'è bisogno che lasul, oggi eravamo in difficoltà coi cambi anche se dobbiamo ragionare sul fatto che ciquasi fatti gol da soli. Dobbiamo eliminare questi errori: la classifica dobbiamo guardarla perché se, unci sarà. Se recriminiamo sempre non è questione di, ma perché nondeterminati"E CLASSIFICA - ...

