Papu e Ilicic | c' eravamo tanto amati | ora è mistero social

(Di domenica 24 gennaio 2021) 'Amici un c... quando c'è una ragazza in mezzo', cantavano gli Oro. Chissà che in questo caso più che una ragazza sia stata una Dea la causa della rottura traGomez e Josip. Sempre che si ...

dello__98 : @Stetobald Gasp ti fa giocare male e ora con un trequartista difensivo sono ancora più fisici ma senza il miglior P… - Gazzetta_it : #Papu e #Ilicic c’eravamo tanto amati: è mistero social #Atalanta - Specnats10 : @pulaelia Non solo. Oltre all'intensità nel pressing (che risalta di +) sanno anche muoversi perfettamente senza pa… - infoitsport : Gasperini: “Papu al Siviglia? Se ci andrà gli augurerò il meglio. Ilicic, non volevo strozzarti…” - infoitsport : Il Papu taglia i ponti con mezza Dea. Unfollowing di massa, tra cui il suo vecchio amico Ilicic -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Ilicic

Ilicic, la Gazzetta di oggi lo premia con un 8 che forse meriterebbe qualcosa in più per quanto accaduto lo scorso anno durante il lockdown ...Lo so, terminata la cena non avete resistito e vi siete andati a rivedere Milan-Atalanta. Perché, a meno che siate di sponda rossonera, vi siete divertiti ...