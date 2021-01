Palermo, 17enne trovata morta in un burrone. “L’ho uccisa”: il fidanzato si costituisce (Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo di 19 anni si è presentato stamani dai carabinieri di Caccamo, confessando di aver ucciso la propria fidanzata e di averne nascosto il corpo in un burrone. Era vero: il cadavere è stato trovato dai militari nella zona di Monte San Calogero, a Caccamo, in provincia di Palermo. Il giovane reo confesso ha condotto i carabinieri nel crepaccio dove era stato abbandonato il corpo della vittima. Per recuperarlo si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118, gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese. La vittima, R.S., aveva 17 anni, due in meno del fidanzato. Sul suo cadavere sono state trovate profonde bruciature. Il fidanzato, M.P., che si è costituito in caserma accompagnato dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Un ragazzo di 19 anni si è presentato stamani dai carabinieri di Caccamo, confessando di aver ucciso la propria fidanzata e di averne nascosto il corpo in un. Era vero: il cadavere è stato trovato dai militari nella zona di Monte San Calogero, a Caccamo, in provincia di. Il giovane reo confesso ha condotto i carabinieri nel crepaccio dove era stato abbandonato il corpo della vittima. Per recuperarlo si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118, gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese. La vittima, R.S., aveva 17 anni, due in meno del. Sul suo cadavere sono state trovate profonde bruciature. Il, M.P., che si è costituito in caserma accompagnato dai ...

Corriere : Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un burrone a Palermo. Il fidanzato: «Sono stato io» - MediasetTgcom24 : Palermo, 17enne morta in un burrone: fidanzato confessa l'omicidio - FedericoDiT : RT @scrematura: tw femminicidio come ci si sveglia una normale domenica di patriarcato. - ippolitipaolo74 : Palermo, 17enne trovata morta carbonizzata in un burrone. Il fidanzato 19enne: «L'ho uccisa io» - OublietteMag : RT @MediasetTgcom24: Palermo, 17enne morta in un burrone: fidanzato confessa l'omicidio -