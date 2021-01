Million Day domenica 24 gennaio | tutti i numeri vincenti

Leggi su instanews

(Di domenica 24 gennaio 2021)Day, estrazione di24appena estratti. Una pioggia di euro per i fortunati vincitoriDay è il gioco ideato da Lottomatica che ogni giorno dà la possibilità di vincere 1 milione di euro con una giocata da 1 euro, indovinando una combinazione di 5. Basta scegliere e compilare la schedina con 5a piacere, scelti tra 1 e 55. (Websource)Fino ad oggi nel 2021 sono già state registrate tre vincite milionarie in Italia. ’ultima invece è stata centrata venerdì 15a Lonigo (Vicenza) nel Veneto: 1.000.000 di euro grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Le altre due invece a Marino (in provincia di Roma) e a Pesaro. Il totale è di 148 milionari in ...